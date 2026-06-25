वेनेजुएला और जापान के भूकंप के वीडियो आए सामने, चारों तरफ मची अफरा-तफरी, मलबे में तब्दील पूरा इलाका

वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई तबाही (Photo-IANS)
Venezuela Earthquake: वेनेजुएला और जापान में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। वेनेजुएला में एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। पहला सैन फेलिप शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में भारतीय समानुसार सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर 7.2 तीव्रता का आया। वहीं दूसरा युमारे कस्बे से 23 किलोमीटर साउथ ईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर 7.5 तीव्रता का आया। इसके अलावा जापान में भी सुबह 4 बजे भूकंप आया। इसकी तीव्रता 6.9 रही। भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए।
वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए है। इन वीडियो में बड़ी इमारते मलबे में तब्दील हुई नजर आ रही है। वहीं लोग सड़क पर भागते भी दिख रहे हैं।
एयरपोर्ट का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे है। एक धुएं का गुबार भी दिख रहा है, जिसने थोड़ी देर में पूरी जगह को अपने आगोश में ले लिया। जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी नजर आ रही है।
वेनेजुएला के एक वीडियो में भूकंप के बाद पूरा इलाका मलबे में तब्दील दिख रहा है। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल भी नजर आ रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे हैं।
वेनेंजुएला में भूकंप की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि हजारों लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा एक लाख तक पहुंच सकता है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए है, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। रेलवे, स्कूल और एयरपोर्ट बंद कर दिए है और सुनामी का भी एलर्ट जारी किया है।
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