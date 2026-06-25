वेनेजुएला और जापान के भूकंप के वीडियो आए सामने, चारों तरफ मची अफरा-तफरी, मलबे में तब्दील पूरा इलाका

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला और जापान में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। वेनेजुएला में एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। पहला सैन फेलिप शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में भारतीय समानुसार सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर 7.2 तीव्रता का आया। वहीं दूसरा युमारे कस्बे से 23 किलोमीटर साउथ ईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर 7.5 तीव्रता का आया। इसके अलावा जापान में भी सुबह 4 बजे भूकंप आया। इसकी तीव्रता 6.9 रही। भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए।