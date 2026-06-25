भूकंपों से वेनेज़ुएला में दस हज़ार से एक लाख लोगों की मौत की आशंका, मदद के लिए आगे आया अल साल्वाडोर

वेनेज़ुएला (Venezuela) में आज बैक-टू-बैक भूकंपों (Earthquakes) ने भारी तबाही मचा दी। पहला भूकंप सैन फेलिप (San Felipe) शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 रही। इस भूकंप की गहराई 21.9 किलोमीटर रही। दूसरा भूकंप युमारे (Yumare) कस्बे से 23 किलोमीटर साउथईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 रही। इन भूकंपों की वजह से न सिर्फ प्रभावित इलाकों में, बल्कि आसपास के इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। कई घर-इमारतें तबाह हो गए। राजधानी काराकस (Caracas) भी भी काफी नुकसान हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से 1,00,000 तक पहुंचने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।