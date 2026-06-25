वेनेजुएला में भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा, 10000 से 100000 लोगों के मारे जाने की आशंका, इमरजेंसी का ऐलान

वहीं, आज सुबह जापान में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 7:30 बजे इवाते प्रांत के प्रशांत तट के पास आया और इसका केंद्र जमीन से 50 किलोमीटर नीचे था। मियागी, होक्काइडो, अकिता, यामागाता और फुकुशिमा प्रांतों में जबरदस्त झटके महसूस किए गए, जबकि राजधानी टोक्यो और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप का असर देखा गया। जापान के मौसम विभाग ने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है।