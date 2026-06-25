यूरोप में रिकॉर्डतोड़ गर्मी: फ्रांस में में टूटे रिकॉर्ड, ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस का गार्ड समारोह रुका, हीटवेव ने बिगाड़ी जनजीवन की रफ्तार



हीटवेव का असर सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस तक सीमित नहीं है। पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है। फ्रांस में स्कूलों और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर असर पड़ा है, जबकि ब्रिटेन में सरकारी एजेंसियों ने लोगों को अनावश्यक यात्रा कम करने और खुले में गतिविधियां सीमित रखने की सलाह दी है। यूरोप के कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भी गर्मी का असर साफ दिख रहा है। बड़ी भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों में बदलाव किए जा रहे हैं और प्रशासन लगातार स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां जारी कर रहा है।