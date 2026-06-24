परमाणु हथियार को लेकर ईरान का दो टूक, कहा- अमेरिकी डील से पहले न्यूक्लियर ठिकानों की जांच की अनुमति नहीं देंगे

ईरान ने कहा कि परमाणु निगरानी दोबारा शुरू करने के लिए अमेरिका और अन्य पक्षों को पहले अपने कदम उठाने होंगे। ईरान का कहना है कि सभी प्रतिबंध हटाने और दूसरे जरूरी कदम उठाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। गरीबाबादी ने कहा, 'इन मुद्दों पर सिर्फ एक अंतिम समझौते के दायरे में और दूसरी तरफ से सभी प्रतिबंधों और अन्य उपायों को खत्म करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाने के बाद ही विचार और फैसला किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया के जरिए दबाव बनाकर किसी समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।'