US Iran Deal: अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर बोला तेहरान- यह हमारी मजबूरी नहीं, वाशिंगटन की हार का ऐलान है

ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबाफ ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के लिए लेबनान में युद्धविराम होना उतना ही जरूरी था जितना खुद ईरान में शांति स्थापित करना। इस साल 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बड़े हवाई हमलों के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों पर हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। इस भीषण जंग के बाद अब लेबनान के प्रभावित इलाकों के लोग मलबे से अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान के टायर शहर में अपनी दुकान दोबारा खोलने वाले हुसैन हसन कहते हैं कि चाहे कितने भी युद्ध हो जाएं, हम फिनिक्स पक्षी की तरह मलबे से दोबारा उठ खड़े होंगे और काम पर लौटेंगे।