अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता, ईरान में 3 दिन रहेगा शोक

अली खामेनेई का अंतिम संस्कार पहले मार्च में होना था, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण इसे टाल दिया गया था। बताया गया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध में खामेनेई की मौत हुई थी।खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने सर्वोच्च नेता का पद संभाला। 1979 में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे व्यक्ति बने।