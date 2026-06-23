US-Iran Deal: अमेरिका से जंग खत्म होने पर अब ईरान को क्यों मिलेंगे 50 अरब डॉलर, क्या अब भी प्रतिबंध लागू रहेंगे?

अमेरिका और ईरान ने 17-18 जून 2026 को अपनी जंग खत्म करने के मकसद से एक समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया था। इस समझौते पर फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साय में एक डिनर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान में अपने कार्यालय में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हस्ताक्षर किए थे। 14 बिंदुओं वाले इस अहम समझौते में एक स्थायी समझौते के लिए रोडमैप बताया गया है और कई महत्वपूर्ण कदमों के लिए शर्तें तय की गई थीं।