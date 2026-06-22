स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद ईरान का बड़ा ऐलान, तेल प्रतिबंधों में दी छूट; फ्रीज संपत्तियां भी हुईं जारी

US-Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है और विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों का एक हिस्सा भी जारी कर दिया गया है।