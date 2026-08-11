Colombia Earthquake: 7.4 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 224, अभी भी 3,000 लोग लापता

भूकंप के बाद 3,000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। इनमें से कई लोगों के अभी भी इमारतों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है, क्योंकि भूकंप के बाद 100 से ज़्यादा इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और अभी भी इस मलबे को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम अपने अभियान में जुटी हुई हैं और मलबे को हटाने का काम जारी है।