भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

India Iran travel Advisory: ईरान की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौतों के बावजूद भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इस संबंध में आज बुधवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एडवाइजरी में लिखा है, 'ईरान में सुरक्षा की मौजूदा स्थिति पर भारतीय दूतावास बारीकी नजर बनाए हुए है। हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और कुल मिलाकर स्थिति में सुधार को देखते हुए दूतावास ईरान जाने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए यह संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है।'