भारतीय नागरिकों को ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

भारतीय दूतावास की ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। (Photo- IANS)
India Iran travel Advisory: ईरान की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौतों के बावजूद भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इस संबंध में आज बुधवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एडवाइजरी में लिखा है, 'ईरान में सुरक्षा की मौजूदा स्थिति पर भारतीय दूतावास बारीकी नजर बनाए हुए है। हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों और कुल मिलाकर स्थिति में सुधार को देखते हुए दूतावास ईरान जाने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए यह संशोधित एडवाइजरी जारी कर रहा है।'
वहीं पोस्ट में आगे यह भी कहा गया है कि ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिकों, या जो जरूरी कामों की वजह से यात्रा कर रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सतर्कता, सावधानी और हालात के बारे में जानकारी बनाए रखें। उन्हें भरोसेमंद लोकल जानकारी के सोर्स को फॉलो करना चाहिए और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी है। दूतावास ने पोस्ट में लिखा, 'ईरान में अभी मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और ईरान पहुंचने वालों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द तेहरान में भारतीय एम्बेसी में अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें। उन्हें अपडेट्स और आगे जारी होने वाली किसी भी एडवाइज़री के लिए एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलर मॉनिटर करने की भी सलाह दी जाती है।'
"भारतीय एम्बेसी की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नीचे दी गई हैं: मोबाइल नंबर: +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359. ईमेल: cons.tehran@mea.gov.in,"
इसमें आगे कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में दुश्मनी खत्म करने के मकसद से हुए MoU के तहत टेक्निकल बातचीत के शुरुआती दौर के खत्म होने के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई। इसमें दोनों पक्ष 60 दिनों के अंदर एक हाई-लेवल कमेटी बनाने और आखिरी समझौते के लिए एक रोडमैप बनाने पर सहमत हुए। डिप्लोमैटिक कोशिशों में दिख रही तेजी के बावजूद, बुनियादी मतभेद बने हुए हैं, खासकर इंटरनेशनल वेरिफिकेशन एक्सेस, होर्मुज स्ट्रेट के लंबे समय के समुद्री एडमिनिस्ट्रेशन और जमे हुए ईरानी फाइनेंशियल रिज़र्व को वापस लाने को लेकर।
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