डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी रक्षा योजना को मिली बड़ी कामयाबी, गोल्डन डोम ने पास किया पहला इंटरसेप्ट टेस्ट

अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक, परीक्षण के दौरान प्रणाली ने स्वतः कई लक्ष्यों की पहचान की और उन्हें निष्क्रिय किया। इस परीक्षण के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ स्वयं मौजूद रहे। उन्होंने इस अत्याधुनिक तकनीक की सराहना की। परीक्षण के बाद अधिकारियों ने बताया कि डायनेमिक डिफेंस ऑटोनॉमस डिफीट (DDAD) प्लेटफॉर्म और आधुनिक हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए विकसित डायरेक्टेड-एनर्जी सिस्टम का उपयोग किया गया। यह परीक्षण गोल्डन डोम अवधारणा की पहली सार्वजनिक पुष्टि है, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं को नई गति प्रदान करता है।