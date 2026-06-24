‘मिसाइलों के बिना हमारा हाल भी होता गाज़ा जैसा’, ईरान ने किया साफ…मिसाइल प्रोग्राम नहीं है अमेरिका के साथ डील का हिस्सा

पेज़ेशकियान ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करते हुए कहा, "युद्ध के दौरान अगर हमारे पास अपनी मिसाइलें नहीं होतीं, जो हमारे सेल्फ-डिफेंस के लिए हैं, तो इज़रायल और अमेरिका ईरान को वैसे ही तबाह कर देते जैसे गाजा को तबाह किया गया था। मिसाइलों के बिना हमारा हाल भी गाज़ा जैसा ही होता और दुश्मन बुज़ुर्गों या युवाओं, किसी पर कोई रहम नहीं दिखाते। दुश्मन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। यह बहुत बड़ा झूठ है। अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो वो निश्चित रूप से हमारे देश पर रहम नहीं दिखाते और हमारी ताकत खत्म कर देते। इसलिए हम कभी भी किसी भी हालत में अपनी डिफेंसिव क्षमता पर किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे।"