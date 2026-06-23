ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की दो-टूक – ‘तय की गई ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने की प्रतिबद्धता ज़रूरी’

पेज़ेशकियान इस समय पाकिस्तान (Pakistan) दौरे पर हैं। उनका यह दौरा एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा है, जिसके तहत वह इस्लामाबाद (Islamabad) पहुंच गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद पेज़ेशकियान का पाकिस्तान दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सहमति समझौते में पाकिस्तान ने मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरे के दौरान पेज़ेशकियान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (Asif Ali Zardari) से मुलाकात करेंगे और साथ ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) से भी मुलाकात की संभावना है। पेज़ेशकियान के पाकिस्तान दौरे के एजेंडे में ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौते के लिए आभार व्यक्त करने के साथ ही बातचीत बनाए रखने पर जोर देना, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल हैं।