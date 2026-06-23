ईरान ने किया जेडी वेंस का दावा खारिज, परमाणु निरीक्षकों को नहीं दी जाएगी जांच की अनुमति

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (Esmaeil Baghaei) ने वेंस के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दावा किया था कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को देश में प्रवेश की अनुमति दे दी है, जिसके तहत वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम की जांच करेंगे। हालांकि बघाई ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency - IAEA) के साथ सहयोग पुराने सुरक्षा समझौतों के तहत ही जारी रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और न ही इस एजेंसी के निरीक्षकों को देश में किसी तरह की जांच करने दी जाएगी। बघाई ने साफ कर दिया कि अमेरिका से शांति समझौते के तहत ईरान ने IAEA के साथ कोई नई प्रतिबद्धता नहीं की है।