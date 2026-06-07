मौत के 100 दिन बाद भी क्यों नहीं हुआ अली खामेनेई का अंतिम संस्कार, ईरान में उठे बड़े सवाल, जानिए इसके पीछे का कारण

शिया इस्लाम में आमतौर पर शव को जल्दी दफनाने की परंपरा होती है, लेकिन इस मामले में 100 दिनों की देरी ने सभी को चौंका दिया है। आमतौर पर ऐसी देरी केवल बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही होती है। ईरानी सरकार एक बड़े स्तर के अंतिम संस्कार की योजना बना रही थी, जिसमें कई शहरों में जुलूस निकालने की तैयारी थी। खामेनेई को अंत में मशहद शहर में दफनाया जाना था। लेकिन अब तक न तो कोई आधिकारिक तारीख घोषित हुई है और न ही कोई स्पष्ट कार्यक्रम सामने आया है।