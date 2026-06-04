पहली बार सामने आया उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर फ्यूल प्लांट, किम जोंग ने कहा- 5 साल में दोगुना बढ़ा उत्पादन

North Korea Secret Nuclear Plant: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने एक नई गुप्त परमाणु ईंधन उत्पादन फैक्ट्री का निरीक्षण करते हुए दावा किया कि 'पिछले पांच सालों में वेपन्स-ग्रेड यूरेनियम उत्पादन क्षमता को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है।' इस दौरान किम ने अमेरिका और साउथ कोरिया को सीधे तौर पर दुश्मन बताते हुए परमाणु ताकत को तेजी से बढ़ाने की चेतावनी दी। KCNA की रिपोर्ट के अनुसार, यह अत्याधुनिक न्यूक्लियर सुविधा परमाणु कार्यक्रम के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ गया है।