ईरान ने बंद किया तो ओमान ने खोला हॉर्मुज स्ट्रेट, कहा- कोई टोल नहीं लगेगा, जहाजों की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी

अमेरिका-ईरान समझौते के तहत अगले 60 दिनों तक कमर्शियल जहाजों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओमान और ईरान के बीच मंगलवार से लंबे समय के लिए नेविगेशन और अन्य सुविधओं को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। इसमें भविष्य में सर्विसेज के लिए कितना खर्च लगेगा, यह भी तय होगा।