24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘ईरान ने कहा है कि वह हॉर्मुज में कोई टैक्स नहीं लेगा, बात गलत निकली तो समझौता खत्म’, डोनाल्ड ट्रंप का बयान

Strait Of Hormuz News: ट्रंप का बड़ा खुलासा - ईरान ने हार्मुज जलडमरूमध्य में कोई टोल नहीं लेने का आश्वासन दिया। अमेरिका ईरानी किसानों को गेहूं-मक्का भेजेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jun 24, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ईरान ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से कोई टोल या अन्य तरह का कोई भी शुल्क नहीं वसूलेगा।

साथ ही ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर यह जानकारी गलत साबित हुई तो दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत तुरंत खत्म हो जाएगी। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा है। इस बीच, ट्रंप का यह बयान बड़ा संदेश दे रहा है।

ईरान पर ट्रंप की सख्ती

ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा- हॉर्मुज से से गुजरने वाले जहाजों से ईरान न तो कोई टोल मांग रहा है, न ही कोई बीमा खर्च या किसी भी तरह का कोई अन्य शुल्क नहीं ले रहा है।

ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान को अब तक कोई पैसा नहीं दिया है और न ही उनके फंड रिलीज किए हैं।

ईरान को अमेरिकी अनाज की मदद

ट्रंप ने लिखा कि ईरान में खाने की बहुत जरूरत है। इसलिए अमेरिका ईरान के लिए मकई, गेहूं, सोयाबीन और अन्य फसलें सिर्फ अपने देश से ही खरीदकर भेजेगा। इसके लिए ईरान के जब्त पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा।

यह कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध को नया रूप दे सकता है, हालांकि कई लोग इसे राजनीतिक रणनीति भी मान रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान वाकई टोल न लेने का वादा निभाता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ बातचीत की चाल है तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

ईरान के लिए राहत का संकेत

ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि अमेरिका ईरान के साथ सख्ती के साथ-साथ कुछ राहत का रास्ता भी रखना चाहता है। खासकर खाद्यान्न की मदद के जरिए। ईरान में मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए यह मदद उनके लिए राहत भरी खबर हो सकती है।

ट्रंप ने साफ किया कि ईरान का पैसा पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है और इसे किसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अमेरिकी कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

US-Iran Deal: अमेरिका से जंग खत्म होने पर अब ईरान को क्यों मिलेंगे 50 अरब डॉलर, क्या अब भी प्रतिबंध लागू रहेंगे?

ये भी पढ़ें
US-Iran Deal Update News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

24 Jun 2026 05:54 pm

Hindi News / World / ‘ईरान ने कहा है कि वह हॉर्मुज में कोई टैक्स नहीं लेगा, बात गलत निकली तो समझौता खत्म’, डोनाल्ड ट्रंप का बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Iran Peace Deal के बाद होर्मुज से निकले फंसे तेल टैंकर, 20 लाख बैरल तेल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ इंडियन ऑयल का जहाज

Strait of Hormuz Oil Tankers
राष्ट्रीय

‘लेबनान से नहीं हटाएंगे सेना, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे’, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की दो टूक

Israeli PM Benjamin Netanyahu and US President Trump
विदेश

US Iran Deal: अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर बोला तेहरान- यह हमारी मजबूरी नहीं, वाशिंगटन की हार का ऐलान है

US Iran Peace Deal
विदेश

ईरान ने बंद किया तो ओमान ने खोला हॉर्मुज स्ट्रेट, कहा- कोई टोल नहीं लगेगा, जहाजों की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी

Strait of Hormuz
विदेश

अमेरिकी तेल कंपनियों के कीमतों में गिरावट नहीं करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिए जांच के आदेश, जानिए भारत में क्या है स्थिति

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.