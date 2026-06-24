‘ईरान ने कहा है कि वह हॉर्मुज में कोई टैक्स नहीं लेगा, बात गलत निकली तो समझौता खत्म’, डोनाल्ड ट्रंप का बयान

ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान को अब तक कोई पैसा नहीं दिया है और न ही उनके फंड रिलीज किए हैं।