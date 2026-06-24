Pentagon: जंग लड़ते-लड़ते अमेरिका के पास कम हो गए हथियार, क्या अब नये हथियार खरीदेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

Donald Trump to Purchase Patriot Interceptors and Ballistic Missiles: अमेरिका ने ईरान और दूसरे संघर्षों में हथियारों का खूब इस्तेमाल किया तो उसके पास हथियारों की कमी हो गई है। यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात हो गई है। क्यों कि अमेरिका को दुनिया में सबसे बड़ा ह​थियार निर्माता और सप्लायर देश के रूप में जाना जाता है और पेंटागन इस बात पर गर्व भी करता है, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि उसके पास हथियारों का स्टॉक कम हो गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप हथियारों के व्हाइट हाउस में हथियारों के निर्माताओं से मिल कर नये ​हथियार खरीदने के लिए उनसे बात करेंगे।