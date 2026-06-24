इजरायल ने फिर किया लेबनान का बड़ा हमला: हवाई अटैक में एसयूवी के उड़े परखच्चे, दो लोगों की दर्दनाक मौत

दक्षिणी लेबनान में हुआ यह ताजा हमला ऐसे समय में आया है जब दोनों पक्षों के बीच हाल ही में हुए सीजफायर के बाद एक नाजुक शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इस समझौते के लागू होने के बाद से ही सीमाई इलाकों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। इससे पहले भी दक्षिणी लेबनान के नबातीह अल-फौका में सड़क साफ करने के काम में जुटे दो लोगों की इजरायली गोलीबारी में मौत हो गई थी जिसे हिजबुल्लाह ने सीजफायर का खुला उल्लंघन बताया था।