‘लेबनान से नहीं हटाएंगे सेना, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे’, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की दो टूक

इजराइली रक्षा मंत्री ने आगे कहा- हम वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम सेना को नहीं हटाएंगे। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अतीत के अनुभव से उन्होंने सबक लिया है। पहले वाले सुरक्षा जोन में रास्ते पर बम और अचानक हमले आम बात थी। अब इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक फिर उसी तरह निशाने पर आएं।