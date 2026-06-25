बिल गेट्स ने कबूले 3 अफेयर, कहा- ‘एपस्टीन ने इन्हें दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की’

Bill Gates News: माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने पूछताछ के दौरान अपने अफेयर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गेट्स ने माना कि शादीशुदा रहते हुए उनके तीन महिलाओं के साथ संबंध रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि कारोबारी और यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन को इन रिश्तों की जानकारी थी और उसने इसी आधार पर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि गेट्स का कहना है कि एपस्टीन अपने मकसद में सफल नहीं हुआ। यह खुलासा तब हुआ जब अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने गेट्स पेश हुए। यह पूछताछ एपस्टीन से जुड़े मामलों और उसके प्रभावशाली लोगों के साथ रिश्तों की जांच के सिलसिले में की गई थी।