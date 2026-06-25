Earthquake: वेनेजुएला में 38 सेकंड में दो बार हिली धरती, आखिर क्यों डराते हैं डबल अर्थक्वेक; क्या भारत में भी आ सकता है शक्तिशाली भूकंप?

सोशल मीडिया पर भूकंप के कई वीडियो सामने आए है, जिसमें चारों तरफ मलबा और अफरा-तफरी का माहौल देखा जा रहा है। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। वहीं कई रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।