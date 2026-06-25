NCERT सिलेबस में ‘इमरजेंसी’ का चैप्टर शामिल होते ही सियासी संग्राम, नेताओं ने दिए तीखे बयान

कर्नाटक में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, '… यह बहुत दुख की बात है कि BJP की मासूम बच्चों में एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम डालने की बहुत क्रूर सोच है। यही वजह है कि जब हम सत्ता में आए, तो हमने टेक्स्टबुक में बदलाव किया। अब, उन्होंने जो किया है वह यह है कि आपको सिर्फ शाकाहारी खाना चाहिए… यह कल्चर है। और हमारे कल्चर का कोई ज़िक्र नहीं है… पूरा देश भाषा और कल्चर के हिसाब से एक फेडरल सिस्टम में बंटा हुआ है… मुझे लगता है कि BJP जो करने की कोशिश कर रही है, वह असल में आइडियोलॉजिकल सोच डालना और बहुत छोटे बच्चों में बड़े होने पर नफरत पैदा करना है… मुझे लगता है कि यह बहुत घटिया काम है; हमें इसकी बुराई करनी चाहिए… हमें यह देखना चाहिए कि सभी किताबें वापस ले ली जाएं और राज्य सरकार के साथ काम किया जाए… नहीं तो, एक दिन, BJP बताएगी, सिर्फ RSS, विश्व हिंदू परिषद के बारे में पढ़ो…'