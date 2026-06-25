जमीन से समुद्र की ओर: क्या भारत अपना रणनीतिक नजरिया बदल रहा है?

भारत ने सैन्य रणनीति में भी बदलाव किया है। भारतीय नौसेना में अब अधिकतर मेड इन इंडिया जहाज कमिशन किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत तेज गति से अपनी क्षमता बढ़ाई है। 2014 से अब तक 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत व पनडुब्बियां कमीशन की जा चुकी हैं। ये सभी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। 2025-26 में कई बड़े कमीशनिंग हुए, जिसमें प्रोजेक्ट 17A (निलगिरि क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स) जैसे INS हिमगिरि, उदयगिरि, दुनागिरी और INS विक्रांत (स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर) शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने साल 2030 तक 160 युद्धपोत का बेड़ा बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।