शिवसेना-UBT के बाद NCP-SP में भी होगी टूट? इस पर शरद पवार का आया बयान

मानसून सत्र की रणनीति बनाने को लेकर बुधवार शाम बुलाई गई 'महा विकास अघाड़ी' की बैठक में 60 में से 23 विधायक अनुपस्थित रहे। इनमें शरद पवार, जयंत पाटिल और नाना पटोले जैसे बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे। इसको लेकर शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे का दर्द छलक उठा। उन्होंने पूछा कि क्या हम सचमुच साथ है। सदन में क्या हम महा विकास अघाड़ी के रूप में एकजुट हैं? हम मिलकर क्या एक साथ मुद्दों को उठाते हैं? उद्धव ठाकरे ने यह सवाल तब पूछे जब बुलाई गई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और उनकी ही पार्टी के नेता संजय राउत मौजूद थे।