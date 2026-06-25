राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला, बोले- छात्रों को आतंकवादी कहना शर्मनाक

राहुल गांधी ने कहा, मेरे खिलाफ जितने चाहे राजनीतिक हमले किए जाएं, लेकिन मैं छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाना बंद नहीं करूंगा। मैंने कोटा में भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि देश की शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे एक जबरन वसूली तंत्र में बदलती जा रही है। इसे ऐसे नहीं चलने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के लिए वह लगातार छात्रों और युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे।