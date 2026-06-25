केतन के कत्ल में नाकामयाब रहने पर रोने लगा था चेतन- सिया का दावा, चेतन बोला- मर्डर का आइडिया सिया का था

चेतन का दावा है कि वह भाग जाना चाहता था और सिया केतन को मारना चाहती थी। दूसरी ओर, सिया का दावा है कि चेतन केतन को मारना चाहता था। सिया ने कहा है कि 14 जून को योजना को अंजाम न दे पाने के बाद चेतन उसके सामने रोया था। पुलिस ने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि सिया और चेतन 31 मई से 4 जून के बीच पुणे के एक कैफे में मिले थे। हम इस मुलाकात की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह साजिश का हिस्सा थी।