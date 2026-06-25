25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केतन के कत्ल में नाकामयाब रहने पर रोने लगा था चेतन- सिया का दावा, चेतन बोला- मर्डर का आइडिया सिया का था

Pune Love Killing Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी प्रेमी जोड़े (सिया और चेतन) द्वारा गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jun 25, 2026

Ketan Agrawal Murder Case

केतन अग्रवाल हत्याकांड

Ketan Agrawal Murder Case: केतन अग्रवाल की हत्या के मामले पुलिस रोजाना नए-नए खुलासे कर रही है। पुणे पुलिस ने हाल ही में एक नया खुलासा करते हुए कहा कि 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की कथित तौर पर 'प्यार' के नाम पर हत्या करने के कुछ दिनों बाद सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) एक-दूसरे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं।

पुणे के ट्रेकर केतन अग्रवाल की मौत पर उनके पिता ने कहा कि 18 जून को मेरा 26 वर्षीय बेटा लोहागढ़ किले से गिर गया और उसकी मौत हो गई। शुरू में हमें लगा कि यह एक दुर्घटना थी, जैसा कि सिया गोयल (केतन की मंगेतर) ने हमें बताया था। हालांकि, बाद में उसके बयानों और संदिग्ध व्यवहार ने हमें यह एहसास दिलाया कि यह एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। सिया और उसके साथी ने गिरफ्तारी के बाद हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है और स्वीकार किया है कि उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची थी।

केतन की 18 जून को हुई थी मौत

पुणे के पास लोहागढ़ किले के नजदीक स्थित एक खाई में गिरने से एक रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे और पारिवारिक फर्म में निदेशक केतन की 18 जून को मौत हो गई। पहले तो इसे एक दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि उसे धक्का दिया गया था। इसका आरोप उसकी मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन पर लगाया गया है। हत्या और आपराधिक साजिश के मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चेतन बोला- मर्डर का आइडिया सिया का था

जांचकर्ताओं के अनुसार, चेतन ने दावा किया है कि वह सिया के साथ भाग जाना चाहता था, लेकिन सिया ने हत्या की योजना पर जोर दिया। दूसरी ओर, सिया ने जांचकर्ताओं को बताया है कि केतन की हत्या का विचार चेतन का था और 14 जून को उसकी हत्या का प्रयास विफल होने के बाद वह रोया था।

दोनों एक दूसरे पर लगा रहे है आरोप

पुलिस ने कहा कि ये बयान दोनों आरोपियों द्वारा दोष दूसरों पर डालने की रणनीति प्रतीत होते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि वे साजिश का दोष एक-दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से उनकी बचाव रणनीति लगती है। हमारे पास सबूतों की एक कड़ी है जो बताती है कि वे दोनों केतन को खत्म करने की साजिश में शामिल थे।

केतन की हत्या में नाकामयाब रहने पर रोने लगा था चेतन

चेतन का दावा है कि वह भाग जाना चाहता था और सिया केतन को मारना चाहती थी। दूसरी ओर, सिया का दावा है कि चेतन केतन को मारना चाहता था। सिया ने कहा है कि 14 जून को योजना को अंजाम न दे पाने के बाद चेतन उसके सामने रोया था। पुलिस ने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि सिया और चेतन 31 मई से 4 जून के बीच पुणे के एक कैफे में मिले थे। हम इस मुलाकात की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह साजिश का हिस्सा थी।

हम सिया को नहीं जानते : चेतन के पिता का दावा

केतन अग्रवाल की मौत पर आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी ने कहा कि उसने मुझे पहले से सूचित नहीं किया था। उसने बस इतना बताया था कि उसकी एक मीटिंग है और वह वहां जा रहा है। उसने सुबह अपनी माँ को यही बताया था और मुझे भी यही बताया। अपनी मां से बात करने के बाद जाने से पहले उसने मुझे कोई और जानकारी नहीं दी। हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा और उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है।

भरत तिवारी एनकाउंटर पर सीएम सम्राट चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी

ये भी पढ़ें
CM Samrat Choudhary on bharat tiwari encounter

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jun 2026 04:09 pm

Published on:

25 Jun 2026 03:06 pm

Hindi News / National News / केतन के कत्ल में नाकामयाब रहने पर रोने लगा था चेतन- सिया का दावा, चेतन बोला- मर्डर का आइडिया सिया का था

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इबोला वायरस अलर्ट: भारत सरकार ने लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर रहेगी नजर

Air Suvidha 2.0 Portal Launch
राष्ट्रीय

थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट, जम्मू-कश्मीर में सेना के 40 जवानों के खिलाफ केस दर्ज

FIR registered against 40 Army soldiers in jammu and kashmir
राष्ट्रीय

‘देश में बिना घोषणा के इमरजेंसी जैसे हालात’, AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

Saurabh Bhardwaj
राष्ट्रीय

राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला, बोले- छात्रों को आतंकवादी कहना शर्मनाक

NEET UG Paper Leak Case
राष्ट्रीय

शिवसेना-UBT के बाद NCP-SP में भी होगी टूट? इस पर शरद पवार का आया बयान

Sharad Pawar on NCP-SP split rumours.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.