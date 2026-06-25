भरत तिवारी एनकाउंटर पर सीएम सम्राट चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी

Bihar CM on Bharat Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आठ दिन बाद आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। विपक्ष के लगातार तीखे हमलों, पुलिस प्रशासन पर उठ रहे गंभीर सवालों और परिजनों के आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।