भरत तिवारी एनकाउंटर पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- 10 पुलिसवालों पर कट्टा वाला कैसे भारी पड़ेगा?

विधायक भाई वीरेंद्र ने इस दौरान सरकार पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज के दौर में एनकाउंटर को भी जाति और वर्ग के चश्मे से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, "जब सामाजिक न्याय के लोग यानी पिछड़े (बैकवर्ड) मारे जाते हैं, तो पुलिस कहती है कि वह बहुत बड़ा क्रिमिनल था। जब किसी अल्पसंख्यक का एनकाउंटर होता है, तो उसे आतंकवाद के कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है। और जब किसी दलित की हत्या या एनकाउंटर होता है, तो कह दिया जाता है कि इसका संबंध नक्सलियों से है। यह बेहद आश्चर्य की बात है कि दूसरे रसूखदार लोगों का एनकाउंटर होने पर उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग होने लगती है।"