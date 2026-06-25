भरत तिवारी एनकाउंटर: DIG-DM के साथ बिलौटी पहुंचे रिटायर्ड जज, मां बोलीं- प्रशासन गुंडा है, SDM को फांसी दो

Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह बिहार स्टेट लॉ कमिशन की टीम जांच कमेटी के अध्यक्ष सह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जांच टीम के गांव पहुंचते ही प्रशासनिक महकमे में भारी हलचल देखी गई। इस दौरान मृतक भरत तिवारी की मां ने जांच टीम और अधिकारियों के सामने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया।