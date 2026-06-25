भरत तिवारी के घर पहुंचे भोजपुर एसपी, परिजनों ने कहा- अस्पताल ले जाने के बजाय पहले थाने ले गई थी पुलिस

भोजपुर एसपी से मुलाकात के बाद भरत तिवारी की भाभी ने बताया कि परिवार ने एसपी साहब से सबसे पहले सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर एसपी ने खुद संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया है कि उनकी निगरानी में जांच परख कर ही यहां सुरक्षाकर्मी भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि एसपी राज ने खुद भरोसा दिलाया है कि अगर कुछ भी होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेंगे। भरत तिवारी की भाभी ने कहा कि इस समय पूरा परिवार बेहद डरा हुआ है और इसी डर की वजह से उन्होंने प्रशासन से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर थाना स्तर से आने वाले सुरक्षाकर्मियों को भी जांच परख कर ही तैनात करने की बात कही गई है।