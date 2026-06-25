भोजपुर कांड पर भड़के RJD सांसद सुधाकर सिंह, बोले- सम्राट चौधरी पर हत्या-अपहरण के आरोप, एनकाउंटर हो जाता तो CM नहीं होते

सुधाकर सिंह ने कहा कि सत्तापक्ष के लोग भले ही लालू प्रसाद यादव को खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश करें, लेकिन लालू जी ने हमेशा कानून का सम्मान किया। सुधाकर सिंह ने कहा, "लालू जी कुछ लोगों के लिए इसलिए खलनायक हैं क्योंकि उन्होंने (सम्राट चौधरी का) एनकाउंटर नहीं कराया था। अगर तब उनका एनकाउंटर हो गया होता, तो क्या आज वह मुख्यमंत्री का पद देख पाते? उन पर तो हत्या का आरोप था, अपहरण का आरोप था, रंगदारी वसूलने का आरोप था। ये तमाम आरोप उन पर थे, लेकिन लालू जी ने कानून के दायरे में काम किया। अगर तब पुलिस सीधे गोली मार देती, तो आज वे मुख्यमंत्री न बने होते।"