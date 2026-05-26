भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया क्या है क्वाड का लक्ष्य? ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री बोले- ‘दुनिया अस्थिर हो गई है’

जयशंकर ने बताया कि हमारा समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ाते रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्री ने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध रूप से आवागमन को लेकर भी अपनी बात रखी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसलिए हम सभी को आर्थिक मजबूती बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने सप्लाई चेन को लेकर मजबूत और सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया।