Patrika Explainer: कांग्रेस की बैसाखी छोड़ने की तैयारी में CM थलापति विजय, अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए बना रहे खास प्लान

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में AIADMK के तीन विधायकों के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल, तीनों विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीएम विजय की टीवीके का दामन थाम लिया है। इसके अलावा TVK नेता ने दावा किया है कि आने वाले हफ्तों में करीब 8 विधायक और इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल होंगे। ऐसे में प्रदेश की कई सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं।