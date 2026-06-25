Taratala Building Collapse: ‘तेज धमाके के बाद मचा हड़कंप, मदद के लिए चिल्ला रहे थे लोग’, चश्मदीद ने सुनाई निर्माणाधीन इमारत ढहने की कहानी

Taratala Building Collapse: कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन एक निजी गोदाम का शेड गिरने से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है, जबकि 20 घायल हुए है। ANI से बात करते हुए चश्मदीद ने बताया कि घटना के समय क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि दोपहर 12.00 बजे लंच ब्रेक के दौरान, हमने एक तेज आवाज़ सुनी और शुरू में हमें लगा कि कोई शटर गिर गया है। लेकिन, पास में एक साइकिल वाले ने हमें बताया कि एक बिल्डिंग गिर गई है।