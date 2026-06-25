Passport Fees Hiked: पासपोर्ट बनवाना अब होगा महंगा! 1 जुलाई से लगेंगे 5,000 रुपये

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित संशोधित शुल्क संरचना, 2012 के बाद पहला बड़ा संशोधन है, जब पासपोर्ट शुल्क में आखिरी बार वृद्धि की गई थी। पासपोर्ट शुल्क में आखिरी संशोधन 2012 में किया गया था, जब सरकार ने एक मानक 36-पृष्ठ वाले पासपोर्ट के लिए शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये और तत्काल पासपोर्ट के लिए शुल्क 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया था।