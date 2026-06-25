कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, कई AICC महासचिव पद हो सकते हैं खाली

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के अंदर जारी गुटबाजी को खत्म करने के लिए आलाकमान एक्टिव हो गया है। पिछले दिनों आलाकमान ने प्रदेश के टॉप 5 नेताओं के साथ बैठक भी की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अमरिंदर सिंह राजा की छुट्टी हो सकती है। इस रेस में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी चल रहा है।