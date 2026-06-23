क्या क्षेत्रीय पार्टियों के कमजोर होने से कांग्रेस को होगा फायदा? समझे पूरा गणित

Regional Parties vs Congress in Indian States: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में टूट गई है। विधानसभा से लेकर संसद तक पार्टी दो भागों में बंट गई है। इसके बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए है। वहीं आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्य सभा सांसद भी बीजेपी में शामिल हो गए है। AAP, शिवसेना यूबीटी और तृणमूल कांग्रेस के कमजोर होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या देश की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी कमजोर हो रही है? यदि क्षेत्रीय पार्टी कमजोर हो रही है, तो कांग्रेस को इससे क्या लाभ होगा?