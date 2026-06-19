Maharashtra Politics: क्या संसद में ताकत बढ़ने पर मोदी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे गुट को मिलेगी जगह? जानें सियासी मायने

Shiv Sena Split: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के टूटने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और जल्द ही शिवसेना में विलय कर सकते है। इनमें संजय दिना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, ओमराजे नाइक निंबालकर, संजय जाधव और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं। वहीं अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं।