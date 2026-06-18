नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शिंदे के साथ आए उद्धव गुट के 6 सांसद तो NDA में घट जाएगा JDU का कद, जानें कैसे

Shiv Sena UBT 6 MPs Rebellion News: तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के बागी होने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के 6 सांसदों के टूटने की भी चर्चा तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि ये 6 सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और जल्द ही विलय भी कर लेंगे। एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन में सहयोगी है। यदि उद्धव गुट के 6 सांसद शिवसेना में शामिल होते है, तो दिल्ली में शिवसेना की ताकत बढ़ जाएगी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) का वर्चस्व कम हो जाएगा।