25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लखनऊ के बाद पटना में बड़ा हादसा, खान सर के कोचिंग में शॉर्ट सर्किट के बाद क्लासरूम छोड़कर भागे छात्र

पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में गुरुवार को बिजली रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 25, 2026

Khan Sir Coaching Fire

खान सर के कोचिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग (फोटो सोर्स - वीडियो स्क्रीनशॉट/@INikhatAli)

Khan Sir Coaching Fire: बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार शाम मशहूर शिक्षक खान सर की कोचिंग में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुसल्लहपुर स्थित कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी, जिससे परिसर में धुआं फैल गया। चिंगारी और धुआं देखते ही क्लास में मौजूद छात्र-छात्राएं घबराकर बाहर निकलने लगे। हालांकि, कोचिंग स्टाफ की सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

शॉर्ट सर्किट के बाद मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कोचिंग के अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद चिंगारियां निकलने लगीं। आग और धुआं फैलते ही छात्र 'कोचिंग में आग लग गई' कहते हुए क्लासरूम से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि किसी छात्र के घायल होने की सूचना नहीं है।

हाल ही में मिला था फायर सेफ्टी नोटिस

फायर सेफ्टी विभाग की ऑडिट टीम ने 7 जून और 23 जून को खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े परिसर की फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की थी। जांच में कई कमियां सामने आने के बाद संस्थान को नोटिस जारी कर 7 से 10 दिनों के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए गए थे।

दो दिन पहले भी हुआ था निरीक्षण

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भी पटना के कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। सिर्फ मुसल्लहपुर इलाके में 12 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण हुआ था, जहां कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां मिली थीं।

देशभर में चल रही है फायर सेफ्टी जांच

हाल ही में लखनऊ में लाइब्रेरी में आग लगने की घटना के बाद कई राज्यों में कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगहों पर कोचिंग संस्थानों को सील भी किया गया है। इस मामले में आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी? ईरान के न्योते ने भारत के सामने खड़ी की बड़ी कूटनीतिक चुनौती

ये भी पढ़ें
Ayatollah Ali Khamenei funeral, PM Modi Iran visit, India Iran relations, diplomatic dilemma New Delhi, Chabahar port project, US Israel strikes Iran, Vikram Misri, Ebrahim Raisi funeral 2024,

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Jun 2026 09:54 pm

Published on:

25 Jun 2026 09:39 pm

Hindi News / National News / लखनऊ के बाद पटना में बड़ा हादसा, खान सर के कोचिंग में शॉर्ट सर्किट के बाद क्लासरूम छोड़कर भागे छात्र

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Passport Fees Hiked: पासपोर्ट बनवाना अब होगा महंगा! 1 जुलाई से लगेंगे 5,000 रुपये

Passport Fees Hiked
राष्ट्रीय

Commercial LPG Cylinder: होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए खुशखबरी! कमर्शियल गैस सिलेंडर से हटाई गईं सभी पाबंदियां

LPG cylinder
राष्ट्रीय

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: SIT की रिपोर्ट के बाद 8 लोगों पर FIR दर्ज, ट्रस्ट ने नामजद किए मुख्य आरोपी

Ram Mandir Donation Row
राष्ट्रीय

SIR में नागरिकता साबित करने के लिए मान्य होगा पासपोर्ट, केंद्र सरकार के बयान को चुनाव आयोग ने पलटा

Indian Passport 2026
राष्ट्रीय

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी? ईरान के न्योते ने भारत के सामने खड़ी की बड़ी कूटनीतिक चुनौती

Ayatollah Ali Khamenei funeral, PM Modi Iran visit, India Iran relations, diplomatic dilemma New Delhi, Chabahar port project, US Israel strikes Iran, Vikram Misri, Ebrahim Raisi funeral 2024,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.