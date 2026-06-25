लखनऊ के बाद पटना में बड़ा हादसा, खान सर के कोचिंग में शॉर्ट सर्किट के बाद क्लासरूम छोड़कर भागे छात्र

खान सर के कोचिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग (फोटो सोर्स - वीडियो स्क्रीनशॉट/@INikhatAli)
Khan Sir Coaching Fire: बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार शाम मशहूर शिक्षक खान सर की कोचिंग में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुसल्लहपुर स्थित कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी, जिससे परिसर में धुआं फैल गया। चिंगारी और धुआं देखते ही क्लास में मौजूद छात्र-छात्राएं घबराकर बाहर निकलने लगे। हालांकि, कोचिंग स्टाफ की सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कोचिंग के अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद चिंगारियां निकलने लगीं। आग और धुआं फैलते ही छात्र 'कोचिंग में आग लग गई' कहते हुए क्लासरूम से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि किसी छात्र के घायल होने की सूचना नहीं है।
फायर सेफ्टी विभाग की ऑडिट टीम ने 7 जून और 23 जून को खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े परिसर की फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की थी। जांच में कई कमियां सामने आने के बाद संस्थान को नोटिस जारी कर 7 से 10 दिनों के भीतर सुधार करने के निर्देश दिए गए थे।
बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भी पटना के कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। सिर्फ मुसल्लहपुर इलाके में 12 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण हुआ था, जहां कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां मिली थीं।
हाल ही में लखनऊ में लाइब्रेरी में आग लगने की घटना के बाद कई राज्यों में कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगहों पर कोचिंग संस्थानों को सील भी किया गया है। इस मामले में आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
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