लखनऊ के बाद पटना में बड़ा हादसा, खान सर के कोचिंग में शॉर्ट सर्किट के बाद क्लासरूम छोड़कर भागे छात्र

Khan Sir Coaching Fire: बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार शाम मशहूर शिक्षक खान सर की कोचिंग में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुसल्लहपुर स्थित कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी, जिससे परिसर में धुआं फैल गया। चिंगारी और धुआं देखते ही क्लास में मौजूद छात्र-छात्राएं घबराकर बाहर निकलने लगे। हालांकि, कोचिंग स्टाफ की सतर्कता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।