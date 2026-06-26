‘दोषी है तो फांसी दे दी जाए’, पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पहली बार बोले सिया गोयल के माता-पिता



सिया के पिता प्रवीण गोयल 23 जून को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिया ने खुद उनसे केतन के साथ रिश्ता तय कराने को कहा था। उनके मुताबिक, सगाई के बाद सिया हमेशा खुश रहती थी और अक्सर केतन व उसके परिवार की तारीफ किया करती थी। प्रवीण गोयल ने यह भी दावा किया कि घटना वाले दिन लोहगढ़ किला जाने की जिद केतन ने की थी। उनका कहना है कि केतन बार-बार सिया को फोन कर रहा था और वही कार लेकर आया था। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में उनकी बेटी भी दोषी निकलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।