Amazon: अमेजन का भारत में बड़ा निवेश, 4 साल में 13 अरब डॉलर और लगाएगी, AI डेटा सेंटर से रोजगार तक कई बड़े ऐलान

Amazon: अमरीकी टेक व ई-कॉमर्स कंपनी 'अमेजन' अगले चार साल में भारत में 13 अरब डॉलर (1.23 लाख करोड़ रुपए) का अतिरिक्त निवेश करेगी। इस निवेश से देश में एआई के डेटा सेंटर के विस्तार और व्यापारियों व स्कूली विद्यार्थियों को एआइ से जोड़ने का काम होगा वहीं युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। भारत दौरे पर आए अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एंडी जेसी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह घोषणाएं कीं। पीएम मोदी ने निवेश का स्वागत किया है और इसे दुनिया की भारत में बढ़ती रूचि का प्रमाण बताया है।