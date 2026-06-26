Monsoon: देशभर में सक्रिय हुआ मानसून, कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, राजस्थान में भी बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां

Monsoon In India: मौसम विभाग लगातर मानसून को लेकर अनुमान जाहिर कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को मानसून महाराष्ट्र के बाद गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों तक पहुंच गया। अगले 3-4 दिनों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान के कई जिलों में प्री-मानसून की बारिश हुई है। जिससे किसानों को कुछ राहत की उम्मीद जगी है। अगले सप्ताह तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पूर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के 1 जुलाई तक लगातार भीगते रहने की संभावना है। गुरुवार को कोलकाता में तेज बारिश से कई सड़कें पानी में डूब गईं और जगह-जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। गोवा में भारी बारिश और तेज लहरों के कारण एक पर्यटक समुद्र में बह गया। दिल्ली-एनसीआर में आंधी और बारिश के दौरान कई पेड़ गिर गए। टेंट-शेड उड़ने की घटनाएं सामने आईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।