मानसून ने पकड़ी रफ्तार: महाराष्ट्र-गुजरात-एमपी में धमाकेदार एंट्री, अब राजस्थान की बारी, 9 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

Monsoon In India: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने बुधवार को महाराष्ट्र को कवर करते हुए गुजरात व मध्यप्रदेश में धमाकेदार एंट्री कर ली और अब तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-6 दिनों में मानसून उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से को कवर कर लेगा। अगले 2-3 दिनों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई और क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और फिर राजस्थान में बांसवाड़ा या झालावाड़ जिले के रास्ते प्रवेश करेगा। इसके बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हिस्सों में भी दस्तक होने की संभावना है। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और मानसून का इंतजार कर रहे राज्यों में प्री-मानसून की बारिश हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीते 24 घंटों के दौरान इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों में 200 मिमी से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को दैनिक कार्यों में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आइएमडी ने अगले 24 घंटों तक मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है।