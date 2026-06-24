मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई में जोरदार बारिश, अगले 2-4 दिन में गुजरात, एमपी, राजस्थान और यूपी में एंट्री

Monsoon In India 2026: दक्षिण पश्चिम मानसून 12 दिन की लंबी प्रतीक्षा के बाद मंगलवार को मुंबई पहुंच गया। सामान्य रूप से 11 जून तक मुंबई में मानसून दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार मौसम प्रणालियों की अनियमितता के कारण देरी हुई। मुंबई पहुंचते ही महानगर के कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो गया है। अब मानसून की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में मानसून के गुजरात और मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। इसके 3-4 दिन बाद राजस्थान व उत्तर प्रदेश में एंट्री हो सकती है। हालांकि राजस्थान में यह सात दिन की देरी से आएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड को पूर्ण मानसून के लिए जुलाई तक का इंतजार करना पड़ सकता है।