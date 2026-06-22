Monsoon In India: 17 राज्यों में बदलेगा मौसम, 48 घंटे में आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 23 जून से दौड़ेगा मानसून

Monsoon: दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए देशभर में मौसम की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल बन रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के 17 राज्यों में तूफानी आंधी, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, इस दौरान कई इलाकों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।