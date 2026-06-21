Monsoon Alert: किसानों के लिए बड़ा सकंट खड़ा करेगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया कि देश का मध्य भाग बारिश की इस कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 20 जून तक सामान्य के मुकाबले 65 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। इसके साथ ही पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में भी मानसून की सुस्ती का बड़ा असर देखा गया है, जहां सामान्य से 44 प्रतिशत कम बारिश हुई है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी स्थिति चिंताजनक है और वहां सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गयी है। इसके विपरीत उत्तर-पश्चिम भारत में स्थिति अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी बेहतर और सामान्य के करीब बनी हुई है, जहां अब तक केवल सात प्रतिशत की कमी ही देखी गई है।